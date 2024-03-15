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Более 200 порций сухого супа и свыше 50 комплектов сухого душа упаковали для бойцов СВО в штабе общественной поддержки в Пскове

Более 200 порций сухого супа и свыше 50 комплектов сухого душа упаковали для бойцов СВО в региональном штабе общественной поддержки в Пскове, сообщили ПАИ в штабе. Мероприятие прошло по инициативе «Единой России».

Более 200 порций сухого супа и свыше 50 комплектов сухого душа упаковали для бойцов СВО в штабе общественной поддержки в Пскове. Фото здесь и далее предоставили в региональном штабе общественной поддержки в Пскове

К добровольцам группы «Щи и борщи» присоединились «серебряные» волонтёры, общественники, молодогвардейцы. Они собирали в порционные пакеты сублимированную еду для российских бойцов и упаковывали сухой душ.

От лица организаторов перед гостями мероприятия выступила участница волонтëрской группы «Щи и борщи» Юлия Карпова. Она рассказала, что единомышленники, которые объединились в группу «Щи и борщи», готовят для российских бойцов на передовой супы как быстрого приготовления, так и длительного, а также делают энергетические батончики, травяные чаи и заживляющие мази.

«Все наши единомышленники живут в Пскове и области, занимаются разной деятельностью, но объединены одной целью – сделать что-то доброе и хорошее для тех парней, которые защищают интересы нашей страны на СВО, и передаём это через тех, кто постоянно ездит на передовую», – сказала Юлия Карпова.

Участники встречи узнали, что на столе в продуктовых боксах располагается 127 килограммов овощей, которые высушили волонтёры, а после участники встречи активно включились в работу по упаковыванию наборов.

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