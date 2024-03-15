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Общество

Увесистую щуку поймал красногородский рыбак

Щуку весом более десяти килограммов поймал рыбак из Красногордского муниципального округа Псковской области. Об этом пишет районная газета «Заря».

Чудо-щуку поймал красногородский рыбак. Фото: Сергей Осипов

Щуку поймал опытный рыбак Сергей Осипов в реке Синей (на старой плотине).

«Опытный рыболов Сергей (он с пяти лет с удочкой) считает, что рыбалка – это большая лотерея, в которой многое зависит от везения. Как видим, Сергею везёт: вес этой рыбки – десять килограммов 300 граммов», – пишет газета.

О популярности зимней рыбалки и на Псковском, и на Чудском озере читайте здесь.

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