Увесистую щуку поймал красногородский рыбак

22:30, 15 марта 2024, ПАИ

Щуку весом более десяти килограммов поймал рыбак из Красногордского муниципального округа Псковской области. Об этом пишет районная газета «Заря».

Щуку поймал опытный рыбак Сергей Осипов в реке Синей (на старой плотине).

«Опытный рыболов Сергей (он с пяти лет с удочкой) считает, что рыбалка – это большая лотерея, в которой многое зависит от везения. Как видим, Сергею везёт: вес этой рыбки – десять килограммов 300 граммов», – пишет газета.

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