Предзапретная рыбалка на льду Псковско-Чудского озера

21:25, 06 марта 2024, ПАИ

Чудская плотва – наше псковское серебряное богатство. За «серебром» на лёд Псковско-Чудского озера каждый день выходило по несколько тысяч рыболовов. Лёд с каждым днём становился всё опаснее, но нашего брата рыболова до сегодняшнего дня [с 6 марта выход на лёд категорически запрещён на всей территории Псковской области. – ПАИ] это нисколько не смущало.

Островцы – самое популярное место у рыболовов

В прошлую зиму сезон ловли плотвы со льда Чудского озера оказался у меня очень короткий – не рассчитывал, что так быстро весна придёт. Всего один раз, 20 марта, тогда и порыбачили, притом и водные процедуры приняли, и грязевые ванны, а на другой день, 21 марта, вышло распоряжение о запрете выхода на лёд Чудского озера. Учитывая негативный опыт прошлого года, на этот раз мы решили заняться добычей чудского серебра пораньше и вроде бы успели. Побывали в Островцах (рыбацкая деревня на южном берегу Чудского озера) 1 и 2 марта, в оба дня неплохо подловили крупной плотвы, но оказалось, это далеко не просто.

Популярность зимней рыбалки и на Псковском озере, и на Чудском растёт год от года. И зима 2023-2024, пожалуй, станет рекордной. Рыбачу я уже не один десяток лет, но столько рыболовов на льду Псковского озера, как во второй половине февраля, я ещё ни разу не видел. Как не видел такого скопления любителей половить чудской плотвы и на Чудском озере в Островцах. В этот период жители Островцов переживают нелёгкие дни – машин ежедневно приезжает сотни (знакомый утверждает, что тысяча, не меньше), нормально припарковаться негде, деревенские дороги разбиваются вдрызг и превращаются в сплошное трудно проезжаемое и почти непроходимое месиво. Но жители каждый год терпят это нашествие, и многие из них даже с радостью ожидают его, так как на рыболовах в это время года можно чуть и подзаработать. Всё более-менее приемлемое жильё сдаётся приезжим рыболовам, владельцы ледовых такси активно занимаются доставкой рыболовов на «клёвый» километр.

Азартные братья

Очень популярны Островцы у наших братьев-белорусов, не меньше полусотни машин с номерами их республики можно увидеть как в островцовских дворах, так и на импровизированных стоянках по всей деревне. Наши соседи приезжают не на день, не на два, многие из них задерживаются на чудском побережье и на неделю. И на льду мы с ними часто встречаемся. Псковские рыболовы к белорусским рыболовам относятся по-дружески, но с некоторой ревностью.

Ещё 15 лет назад на чудском льду плотву ловили без всякой прикормки и уловы у всех были отменными. Первыми прикармливать стали именно рыболовы из соседнего братского государства, и у них каждый раз получалось успешно облавливать местных. Теперь и мы без прикормки за плотвой на лёд не выходим. Но белорусы опять впереди. Они не одну-две лунки закармливают, а высыпают под лёд буквально мешки комбикорма, закармливая целые ледовые поля размером иногда 50х50 метров. И таких полей у каждой их группы два, три, а может, и больше. Чтобы никто не позарился на чужие прикормленные лунки, они их обозначают маленькими флажками. Ледовые чудские поля почти бескрайние, но иногда попадаешь на такие участки, где, оказывается, всё занято и прикормлено. Аппетит и размах наших братьев в ловле зимней чудской плотвы иногда удивляет. Но не только белорусские рыболовы сюда приезжают, очень много машин можно увидеть и из соседних Ленинградской и Новгородской областей. Островцы – самое популярное место у зимних рыболовов.

Рыбалка в первый весенний день

1 марта 2024 года. В первый день весны и мы с товарищами отправились за плотвой в Островцы. Утром было -1 градус, ночью прошёл небольшой снежок, грунтовая дорога твёрдая, лишь у поворота на деревню Мду небольшие колеи прорезаны, проехать можно на любом автомобиле (вечером здесь было похуже). Машин много, рыбаков ещё больше. Развозка ледовых такси работает, но пассажиров сажают за заломом и обратно только до него довозят. Лёд, как выражаются мои молодые современники, огонь, но это за заломом. Выход с берега на лёд по воде, кое-где воды в полсапога. Нам порекомендовали выходить по правому каналу (путь через камыши), мы так и сделали, но, наверное, зря, так как подавляющее большинство выходило по льду основного канала.

На видео залом льда устрашает, но на самом деле не всё так сложно

Назад и мы возвращались по основному каналу, он почище и ещё был крепкий. Но по краям канала льда уже не было, поэтому туда в следующие дни соваться не следовало, чревато. Приближаясь к залому, который в трёхстах метрах от берега, тоже надо было быть осторожнее и внимательнее – имелись небольшие промоины. В промоинах было мелко – глубина не более полуметра, но допустив оплошность, рыбалку можно и испортить.

Залом льда у Островцов – серьёзное препятствие, но его преодолевали и женщины, и дети

О заломе отдельная история. Это естественное препятствие тянется вдоль южного берега Чудского озера на десятки километров, начинается где-то у Подборовья, и конца и края ему не видно – уходит вдаль в сторону Раскопеля. Переправа через залом непростая – где-то протяжённые участки открытой воды четырёхметровой ширины, где-то поуже, и там плавают льдины почти метровой толщины. Вот в одном из таких мест и переправляются на основное ледовое поле рыболовы. На первый взгляд, это было очень опасно, но посмотрев, как это делал нескончаемый поток рыболовов, без проблем и женщины переправлялись, и дети. А дальше до места лова великолепная бетонная дорога. Утром даже когти (ледоступы) не нужны были, а вот к вечеру чуть подтаяло и в некоторых местах было скользко. Снегоходы и мотособаки через этот же залом переправлялись примерно в километре вправо в сторону Раскопеля. Как там тогда была обстановка – не знаю, видно было плохо. Но в итоге на льду моторизованных рыболовов было много.

Рыбачили мы в четырёх километрах от берега в направлении правой оконечности эстонского острова Пийрисаар. До 13:00 плотва клевала очень плохо. А потом разогналась, мы уже уходили, а она всё клевала и клевала. Наловили настоящей крупной чудской плотвы килограммов по 10-12. Я ловил донной удочкой на червя с опарышем, товарищ – на мормышку с мотылём и опарышем. Были продолжительные промежутки времени, когда на две удочки я ловить не успевал. Хорошая выдалась рыбалка.

Повторили. Получилось ещё лучше

2 марта 2014 года. Рыбалка оказалась лучше, чем 1 марта. К вечеру многие рыболовы еле-еле свои уловы на берег выволакивали – видел и по 20 килограммов, и больше у соседей по парковке. И у нас с товарищем тоже уловы хороши – около 15 килограммов у каждого.

На этот раз заходили по каналу с левой южной стороны островцовского порта – там было чище и к машине совсем близко, по грязи ни санки не тащили, ни сапоги не мазали. В озеро шли через залом по вчерашнему месту, его чуть расшатало, но терпимо. А вот на обратном пути сменили место перехода метров на 300 западнее, там чуть попроще оказалось.

На обратном пути выбрали другой переход через залом. Здесь оказалось попроще

Кстати, наблюдали, как один из рыболовов (на утреннем месте), возвращаясь, при преодолении залома поскользнулся и до основного льда недошагнул, распластался в студёной водице, но его тут же подхватили за руки и почти мгновенно выудили из трещины. В это время на этой «переправе» скопилось человек тридцать.

Ходили и на место в сторону Пийрисаара. Скользко, кто был без когтей, тому передвигаться было непросто, особенно при ходьбе на длинные дистанции. Навигационная программка в смартфоне (Guru Maps) вывела на мои лунки метр в метр. Очень хорошая программа, рекомендую (бесплатная, точная, с картой, интернет не требуется). Лунки, кстати, за ночь замёрзли, покрылись полусантиметровым ледком. Клевать начало сразу, с 9:30 и до 12:00 здорово половили, потом плотва закапризничала, после обеда реже стала клевать, но размер увеличился. Я по-прежнему отдавал предпочтение донной снасти (и червю с опарышем), товарищ – мормышке с мотылём. У него и в первый день, и во второй улов, как мне показалось, чуть лучше моего. В общем и целом, рыбалкой остались очень довольны.

Мостки бы не помешали…

И в первый день, и во второй (1 и 2 марта) неподалёку от ледовой переправы через залом дежурил корабль на воздушной подушке от МЧС, но что бы из спасателей кто-то подошёл, предупредил или запретил что-то, такого не было. Да оно и не требовалось, всё протекало организовано, без суеты и без проблем. Но вот по мне, раз выход на лёд был разрешён (2 марта запрета выхода на лёд Чудского озера ещё не было), то в этом месте, где несколько тысяч человек ежедневно выходят на лёд и два раза в день имеют некоторые неудобства с преодолением залома, то лучше-бы не шарахаться туда-сюда на аэроподушке, тратя ГСМ и моторесурсы, а кинули бы через трещину мостик, хотя бы для пеших рыболовов. И безопасность сразу бы повысилась, и народ бы понял, что государственные службы о них заботятся не на словах, а на деле. Было бы и дёшево, и полезно. Это, примерно, то же самое, как вовремя посыпать песочком тротуар в гололёд.

Весна не для всех

Лишь один водитель-рыболов из многих сотен решил попробовать выехать на лёд. Попробовал… Вот только непонятно, то ли он за трактором ушёл, то ли сидит у лунки, но в 12:00 рядом с автомобилем никого не было

Последние дни доживает лёд на Псковско-Чудском озере, сезон зимней рыбалки заканчивается. И из года в год в этот период, как назло рыболовам, начинается самый лучший клёв. И судак великолепно ловится, и окунь, и плотва. Но надо быть очень осторожными. Ещё 3 марта выход на лёд Чудского озера был разрешён и большинство рыболовов отмечали отличное состояние льда – и структура крепкая, и толщина 40-50 сантиметров. Лишь заходу с берега во многих местах мешала появившаяся вода, но не критично, воды максимум 30 сантиметров, и вброд приходилось идти где пять метров, где десять. Закрайков льда ещё не было, то есть береговой лёд ещё не всплыл, и заходить-выходить тогда было безопасно. Большинство рыболовов это понимают. Но не все. Пскович Игорь Иванович прислал видео, где показал, как не надо делать. Из нескольких сотен водителей-рыболовов, которые приехали 2 марта в деревню Видовичи (рыбацкая деревня на южном берегу Псковского озера), нашёлся один, который о наступившей весне не знал и попытался (неудачно) выехать на лёд деревенского канала. Что в голове у таких водителей-рыболовов? Непонятно! Будьте внимательны и осторожны, уважаемые рыболовы.