Порядка 500 волонтёров из Псковской области информируют жителей о голосовании за объекты благоустройства

09:31, 16 марта 2024, ПАИ

Порядка 500 волонтёров из муниципальных центров добровольчества Псковской области информируют жителей региона о возможности проголосовать за территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) президентского национального проекта «Жильё и городская среда».



Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области



Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области



Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области



Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области



Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области









Принять участие в голосовании может любой россиянин старше 14 лет. Сделать выбор в пользу того или иного общественного пространства можно лично до 17 марта включительно в специальных пунктах голосования. Ознакомиться с их адресами можно здесь.

В этом году в списке претендентов на благоустройство 78 общественных территорий нашего региона. В столице Псковской области в голосовании примут участие 17 пространств, в Великих Луках – четыре территории.