100-летний ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на избирательном участке в Печорах

18:38, 16 марта 2024, ПАИ

Участник Великой Отечественной войны Василий Тимофеев, которому в сентябре исполнится 101 год, проголосовал на избирательном участке №175 в Новоизборской средней общеобразовательной школе сегодня, 16 марта. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Василий Тимофеев всегда голосует самостоятельно на участке, говорится в сообщении.

«Гордимся нашим ветераном! Василий Дмитриевич – пример для всех нас! Крепкого Вам здоровья!» – поделился глава округа Валерий Зайцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

43,68% составила в Псковской области явка на выборы президента России к 15:00 16 марта.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.