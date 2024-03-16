Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

100-летний ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на избирательном участке в Печорах

Участник Великой Отечественной войны Василий Тимофеев, которому в сентябре исполнится 101 год, проголосовал на избирательном участке №175 в Новоизборской средней общеобразовательной школе сегодня, 16 марта. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

​100-летний ветеран Великой Отечественной войны проголосовал в Печорах. Фото: Ирина Халласаар

Василий Тимофеев всегда голосует самостоятельно на участке, говорится в сообщении.

«Гордимся нашим ветераном! Василий Дмитриевич – пример для всех нас! Крепкого Вам здоровья!» – поделился глава округа Валерий Зайцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

43,68% составила в Псковской области явка на выборы президента России к 15:00 16 марта.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 марта 2024

Квиз «Россия начинается с тебя» прошёл в Штабе общественной поддержки Псковской области
16 марта 2024

100-летний ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на избирательном участке в Печорах
16 марта 2024

Игорь Иванов: Голоса отданы!
16 марта 2024

На выставке ​«Россия» представили возможности гостеприимства и размах масленичных гуляний Псковской области
16 марта 2024

Чебурашка посетил избирательный участок в Кунье
16 марта 2024

Дом молодёжи. Предстартовая готовность
16 марта 2024

Автопробег в честь воссоединения России и Крыма прошёл в Усвятах
16 марта 2024

Работа псковских хирургов получила высокую оценку федеральных экспертов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...