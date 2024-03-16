43,68% составила явка в Псковской области на выборы президента России на 15:00

16:15, 16 марта 2024, ПАИ

Явка на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 15:00 16 марта составила 43,68% (216 294 человека) с учётом ДЭГ. Об этом ПАИ сообщили в Избирательной комиссии региона.

Так, на избирательных участках проголосовало 151 492 человека из 417 162 избирателей (36,31%)

А с использованием ДЭГ проголосовало 64 802 человека – 83,03%