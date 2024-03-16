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Политика

43,68% составила явка в Псковской области на выборы президента России на 15:00

Явка на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 15:00 16 марта составила 43,68% (216 294 человека) с учётом ДЭГ. Об этом ПАИ сообщили в Избирательной комиссии региона.

43,68% составила явка в Псковской области на выборы президента России на 15:00. Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Так, на избирательных участках проголосовало 151 492 человека из 417 162 избирателей (36,31%)

А с использованием ДЭГ проголосовало 64 802 человека – 83,03%

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

 

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

 

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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