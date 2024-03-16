43,68% составила явка в Псковской области на выборы президента России на 15:00
Явка на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 15:00 16 марта составила 43,68% (216 294 человека) с учётом ДЭГ. Об этом ПАИ сообщили в Избирательной комиссии региона.
Так, на избирательных участках проголосовало 151 492 человека из 417 162 избирателей (36,31%)
А с использованием ДЭГ проголосовало 64 802 человека – 83,03%
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
Михаил Ведерников выступил с видеообращением и призвал голосовать на президентских выборах