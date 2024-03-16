Михаил Ведерников – о Фестивале русской музыки в Пскове: Настоящий бренд региона

23:58, 16 марта 2024, ПАИ

50-й, юбилейный Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова стартовал в Пскове сегодня, 16 марта. Масштабное мероприятие, организованное в рамках президентского нацпроекта «Культура», пройдёт с 16 по 25 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона Михаил Ведерников направил организаторам, участникам и гостям фестиваля приветственный адрес. Он отметил, что за полвека Фестиваль русской музыки стал настоящим брендом региона, а великие русские композиторы, имя которых носит мероприятие, через всю свою жизнь пронесли глубокую любовь к Псковской земле, ставшей центром осмысления их творческого гения.

Губернатор Псковской области также отметил, что юбилейный фестиваль отличается своим масштабом. В нём принимает участие более 500 участников, которые дадут 12 концертов. Он также выразил благодарность организаторам и пожелал зрителя и гостям незабываемых впечатлений.

Ранее в медиацентре ПАИ художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников рассказал, в чём уникальность 50-го Фестиваля русской музыки в Пскове.

С 16 по 25 марта псковичи смогут посетить балет, оперу, послушать духовную музыку, побывать на концертах лучших симфонических оркестров страны. Афишу можно посмотреть здесь.