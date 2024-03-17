Игорь Иванов: Благодаря труду работников сферы ЖКХ жизнь становится лучше и уютнее

08:58, 17 марта 2024, ПАИ

С Днём работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства от имени профсоюзного движения Псковской области поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Вы делаете невероятно важную и трудоёмкую работу, обеспечивая комфорт и безопасность жителям нашего региона. Работаете в любых условиях, несмотря ни на какие преграды. Ваши профессионализм, ответственность и усердие помогают сохранить чистоту, порядок и комфорт в наших домах и на улицах. Благодаря вашему труду жизнь становится лучше и уютнее. Пусть ваш труд всегда оценивается со стороны и приносит радость и удовлетворение», – отметил Игорь Иванов.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов также пожелал работникам ЖКХ крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, профессионального роста и благополучия.