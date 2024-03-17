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Работников бытового обслуживания и ЖКХ поздравил Александр Котов от имени Собрания

С профессиональным праздником поздравил работников и ветеранов сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Работников бытового обслуживания и ЖКХ поздравил Александр Котов от имени Собрания. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«На работниках сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства лежит огромная ответственность за обеспечение комфортных условий жизни людей. Специфика вашей работы такова, что общение с гражданами чаще связано с запросами на устранение разного рода проблем, чем с благодарностью за их решение. Но сегодня у нас есть замечательный повод сказать вам искреннее спасибо за профессиональный труд, от которого во многом зависит наше общее благополучие и позитивное восприятие окружающей действительности», – отметил он.

Александр Котов также подчеркнул, что обеспечение стабильной и качественной деятельности всех служб жилищно-коммунального комплекса является задачей не только работающих в этой сфере специалистов, но и органов власти, а реализуемая в Псковской области государственная политика нацелена на техническое переоснащение отрасли, внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, следование экологическим стандартам, развитие государственно-частного партнёрства.

«Совместными усилиями нам уже удалось многое сделать. Уверен, что поставленные на перспективу цели также будут успешны достигнуты. С профессиональным праздником! Крепкого здоровья, семейного благополучия, слаженной работы и хорошего настроения!» – заключил председатель Псковского областного Собрания депутатов.

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