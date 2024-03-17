Михаил Ведерников поблагодарил за труд работников бытового обслуживания и ЖКХ

13:28, 17 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте регионального правительства Псковской области.

«Вы работаете в разных сферах, но именно от вашего труда во многом зависит качество жизни людей, стабильность в обществе и развитие экономики региона. Вы обеспечиваете бесперебойную и надёжную работу всех коммунальных систем, оперативно устраняете любые неполадки, заботитесь о чистоте наших улиц и дворов», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что благодаря труду работников вся сложная система коммунального хозяйства не только стабильно работает, но и развивается. Так, в Псковской области за последние годы многое было сделано в части модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, улучшения качества питьевой воды.

«Услугами бытового обслуживания также ежедневно пользуются тысячи людей. Отвечая запросам и требованиям времени, вы постоянно совершенствуете свою работу, повышаете качество сервиса. Эти позитивные изменения видят жители нашей области», – подчеркнул он.

«Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Благодарю вас за то, что выбрали делом всей своей жизни такую непростую работу. И днём и ночью, в выходные и в праздники – вы всегда несёте свою службу, обеспечивая благополучие тысяч людей в регионе. Спасибо за самоотверженный труд, профессионализм и ответственное отношение к своему делу. От всей души желаю вам здоровья, добра и благополучия! С праздником!» – заключил псковский губернатор.