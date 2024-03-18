Великий пост начался у православных: что можно и что нельзя есть в это время

10:14, 18 марта 2024, ПАИ

У православных верующих начался Великий пост. В этом году он продлится с 18 марта по 4 мая.

Великий пост — самый древний из всех многодневных постов, который есть как в православной, так и в католической церкви. Первые упоминания о 40-дневном посте относятся к III веку. Тогда же в некоторых церквях был установлен шестидневный пост в память о событиях Страстной седмицы. Некоторые верующие считали это правило очень строгим и продолжали поститься по-старому — только с пятницы по воскресенье.

К концу столетия александрийский епископ Дионисий Великий на общецерковном уровне поставил вопрос о том, что все верующие постятся по-разному: кто-то в течение шести дней вовсе не принимает пищу и, ослабев, изнемогает, а кто-то ни дня не соблюдает воздержание или с излишеством ест, а в последние два дня строго постится.

В результате в начале V века многие церкви наконец установили для паствы единое правило — поститься 40 дней перед Пасхой. С того времени продолжительность Великого поста варьировалась от шести до восьми недель. Кроме того, было непонятно, как считать субботы и воскресенья — дни, когда пост отменяется.

В итоге пришли к единому мнению: соблюдать Великий пост в течение 48 календарных дней так, чтобы этот период занял «десятину», то есть десятую часть года.

С IV-V веков Великий пост считается обязательным для каждого христианина. В прежние времена верующий, который не соблюдал воздержание от пищи в этот период, мог быть даже отлучен от церкви на какое-то время.

У многих пост ассоциируется в первую очередь с ограничениями в пище, но это не так. В церкви неоднократно подчеркивают, что нынешний устав ни от кого не требует таких строгих пищевых ограничений.

Главная цель поста заключается в том, чтобы поменять свою жизнь к лучшему: изменить чувства, поскольку духовная природа человека неразрывно связана с физической, а состояние тела влияет на состояние души. Результатом поста должна стать глубокая перемена в человеческих мыслях: в его отношении к окружающим, мировоззрении и восприятии ценностей, в понимании того, что в мире непреходящее, а что — второстепенное.

Каждый год даты начала и окончания Великого поста меняются. Согласно православным канонам, он начинается ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней — до субботы, предшествующей Христову Воскресению. В 2024 году Великий пост начался 18 марта, а закончится 4 мая. 5 мая православные отпразднуют Пасху.

Что можно есть в Великий пост

Великий пост считается самым сложным из четырех христианских постов. Но важно помнить, что все ограничения в первую очередь касаются людей, посвятивших свою жизнь церкви. Мирянам, то есть тем, кто не принимал монашеский постриг, можно не так строго придерживаться всех запретов.

В Великий пост допустимо есть: овощи; зелень; ягоды; сухофрукты; фрукты; орехи; бобовые; крупы; грибы; мед; соленья и маринады; кисели и компоты; любые хлебобулочные изделия, при приготовлении которых не использовали яйца и молочные продукты.

Важно: рыбу и морепродукты разрешается есть лишь два раза за весь пост — на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (28 апреля). А в Лазареву субботу (27 апреля) можно подать к столу рыбную икру.

Что нельзя есть в Великий пост

Одно из важных правил, о котором иногда забывают постящиеся: важен не только состав блюд, которые подаются к столу, но и умеренность. Не стоит объедаться даже постными продуктами.

В Великий пост следует исключить из рациона: мясо; мясные изделия, в том числе сосиски, колбасу, паштет и т. д.; рыбу и морепродукты (за исключением особых дней); сладости; яйца; молочные продукты; сливочное масло.

Кому разрешается не соблюдать пост

Совсем освобождаются от необходимости поститься или делают это по щадящим правилам дети в возрасте до 14 лет, пожилые, беременные и кормящие, а также люди с различными заболеваниями, которым отказ от тех или иных продуктов может нанести вред. Например, больные диабетом или люди с заболеваниями ЖКТ.

Разрешается нарушать правила поста тем верующим, чья работа связана с тяжелыми физическими нагрузками. Можно не поститься и путешествующим в условиях, когда невозможно соблюдать пост.

В каждый день Великого поста действуют разные правила. Например, в первый день (Чистый понедельник), 18 марта, следует полностью воздержаться от пищи и пить только воду, 27 апреля (Лазарева суббота) можно позволить себе икру, а на следующий день (Вербное воскресенье) — рыбу. Остальные дни чередуются: горячая пища без масла, с маслом и сухоядение.