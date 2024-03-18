Общественную безопасность при проведении выборов обеспечили росгвардейцы в Псковской области

10:34, 18 марта 2024, ПАИ

Общественную безопасность при проведении выборов президента России обеспечили росгвардейцы и полицейские в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном управлении Росгвардии.

Перед началом голосования специалисты регионального управления Росгвардии с применением собак, разыскивающих мины, обследовали помещения участковых избирательных комиссий и прилегающую территорию на наличие посторонних и подозрительных предметов.

В дни голосования росгвардейцы обеспечивали общественную безопасность на избирательных участках.

«Благодаря слаженной работе правоохранителей происшествий в ходе голосования не допущено», – подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, что в Псковской области в выборах президента РФ приняло участие 342 890 избирателей (68,6 %).

По предварительным итогам, по результатам обработки 100 % бюллетеней за Владимира Путина в Псковской области проголосовало 288 726 человек (84,7 %), за Николая Харитонова – 18 042 (5,29 %), за Владислава Даванкова – 17 819 (5,23 %), за Леонида Слуцкого – 11 867 (3,48 %).