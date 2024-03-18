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Происшествия

Восемь пожаров ликвидировали за выходные в Псковской области

Восемь пожаров ликвидировали за минувшие выходные пожарные в Псковской области, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На улице Розы Люксембург в Пскове автомобиле КIA Ceed 2010 года выпуска огонь повредил проём между капотом и лобовым стеклом, а также левое переднее колесо. Причина возгорания устанавливается. Автомобиль удалось спасти.

Жилой дом выгорел изнутри на улице Новые Бутырки в Печорах. Сгорела кровля. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования внутри дома. Спасли жилой дом и три надворные постройки.

Кроме того, на 217-м километре Октябрьской железной дороги между Лапино и Новоселье в тепловозе товарного состава огонь повредил внутреннее помещение машинного отделения. Предварительная причина возгорания – разгерметизация топливопровода.

В десятиэтажном жилом многоквартирном доме на улице Рокоссовского в Пскове огонь повредил мусорный контейнер на первом этаже и помещение мусоросборочной камеры. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

А также огонь повредил нежилой дом в Идрице Себежского района. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.

В многоквартирном жилом доме на Рижском проспекте в Пскове на первом этаже огонь повредил мусоросборочную камеру, также сгорел пластиковый контейнер. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Эвакуировали одного человека.

Неэксплуатируемое строение сгорело на улице Крестьянской в Дно. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, 47-летний мужчина погиб при пожаре в деревне Низовицы Гдовского района. Жилой дом сгорел. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. По сообщению о гибели проводится проверка.

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