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Политика

Михаил Ведерников обсудил с Игорем Соповым итоги прошедших выборов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем региональной избирательной комиссии Игорем Соповым работу облизбиркома на прошедших президентских выборах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников обсудил с Игорем Соповым итоги прошедших выборов. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что избирательная комиссия Псковской области сумела справиться с вызовами и провокациями, которые были на выборах, проходивших с 15 по 17 марта. «Всем сотрудникам избирательной системы региона передайте искренние слова благодарности за работу. Все справились достойно, на твёрдую пятёрку», – заметил Михаил Ведерников.

Игорь Сопов рассказал главе региона, что во время голосования в избирательную комиссию поступило три обращения от избирателей. Все они были рассмотрены.

«Честно, открыто и легитимно – так всегда работает избирательная система Псковской области. Ни одного нарушения, ни одного пересчёта бюллетеней нигде не произошло. Это подтверждает, что выборы прошли на самом высоком уровне, нашим избирателям было удобно голосовать», – отметил Игорь Сопов.

Высокую оценку Центральная избирательная комиссия России поставила организации выборного процесса в мобильных избирательных участках на приграничных территориях трёх муниципальных образований Псковской области. Такой формат – важная особенность прошедшей избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты выборов президента РФ на территории региона. За Владимира Путина в Псковской области проголосовало 288 726 человек (84,7 %), за Николая Харитонова – 18 042 (5,29 %), за Владислава Даванкова – 17 819 (5,23 %), за Леонида Слуцкого – 11 867 (3,48 %).

Отметим, что в целом в России по итогам обработки 100 % бюллетеней самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28 % голосов (за него проголосовало 76 277 708 человек). Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,31 % (3 768 470 человек), Владислав Даванков («Новые люди») – 3,85 % (3 362 484 человека), Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,2 % (2 795 629 человек).

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