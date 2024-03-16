Фестиваль русской музыки стартовал в Пскове
50-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова стартовал в Пскове сегодня, 16 марта. Мероприятие началось с балетного гала-концерта «Кармен» в большом концертном зале Псковской областной филармонии, сообщает корреспондент ПАИ.
Кроме того, в филармонии начала работу почта Фестиваля русской музыки. Гости могут отправить фирменную открытку своим родным и близким прямо с концерта.
Афишу мероприятий можно посмотреть по ссылке.
Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Ранее в медиацентре ПАИ художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников рассказал, в чём уникальность 50-го Фестиваля русской музыки в Пскове. Кроме того, стало известно, сколько гостей посетит мероприятие.