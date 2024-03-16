Фестиваль русской музыки стартовал в Пскове

15:56, 16 марта 2024, ПАИ

50-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова стартовал в Пскове сегодня, 16 марта. Мероприятие началось с балетного гала-концерта «Кармен» в большом концертном зале Псковской областной филармонии, сообщает корреспондент ПАИ.

Кроме того, в филармонии начала работу почта Фестиваля русской музыки. Гости могут отправить фирменную открытку своим родным и близким прямо с концерта.

Афишу мероприятий можно посмотреть по ссылке.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.