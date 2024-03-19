Дмитрий Яковлев – о работе в управлении культуры: Всё было искренне

18:20, 19 марта 2024, ПАИ

О своей прошлой работе в управлении культуры администрации Пскова, а также нынешней работе в комитете по молодёжной политике Псковской области рассказал врио председателя этого комитета Дмитрий Яковлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 марта.

По словам гостя радиоэфира, свой пост в управлении культуры администрации Пскова он покидал с грустью, так как работа ему очень нравилась, была близка по духу и профессиональному образованию.

«Всё, что я делал в управлении, всё делалось искренне, с душой, с полной самоотдачей... Тем не менее время не стоит на месте. Жизненная траектория повела меня в другое направление... Комитет по молодёжной политике является, скажем так, куратором грантовых проектов. И многие проекты, которые мы запускали ещё там [в управлении культуры администрации Пскова. – ПАИ], продолжают жить со мной, только уже по другую сторону», – рассказал Дмитрий Яковлев.

Он также добавил, что после перемены места работы его телефонная книжка почти не поменялась, зато появилось много новых рабочих чатов, в которые «поступают интересные идеи и сообщения».

Напомним, Дмитрия Яковлева назначили на должность врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области в феврале 2024 года, ранее он был руководителем управления культуры администрации Пскова.