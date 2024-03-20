Когда ремонт школ не стихийное бедствие: кто и как контролирует рабочий процесс

17:43, 20 марта 2024, ПАИ

Почему подрядчик боится нарушить сроки сдачи школы № 2, в какой цвет будет окрашено здание и почему капитальный ремонт не сильно влияет на учебный процесс в 23-й школе – в репортаже Псковского агентства информации.

Такого в городе еще не было – учебный год идет, а школы уже на капитальном ремонте, конечно, если не брать в расчет реконструкцию здания Псковского технического лицея. И если в школе № 2 все классы с первого по 11-й (всего около тысячи учеников) распределены по другим учебным заведениям, то в 23-й учебный процесс в самом разгаре, хотя там ремонтируют помещения спортзала и библиотеки, а все ученики на занятиях строго по расписанию.

Сроки решают всё

Пока журналисты ждут приезда главы города Бориса Елкина к зданию 2-й школы, окружают руководителя подрядной организации Павла Муравьева. И первый, но главный вопрос – успеют ли к началу учебного года.

«Да как я могу нарушить сроки, если сам эту школу в 2005 году окончил? На меня уже строго взглянул мой бывший физрук, которого здесь встретил».

Шутки шутками, а работа впереди серьезная: ремонт фасада, кровли, спортивного и актового залов, пищеблока, который надо сдать в срок, к 20 августа. По словам Павла Муравьева, кровля будет серого цвета из профлиста, а цветовую палитру фасада согласовывает комиссия. Предположительно он будет нежно-желтого цвета, чтобы не выбиваться из городской архитектуры.

Потолочная лепнина

Вместе с главой города идем в помещения пищеблока, актового и спортивного залов.

В пищеблоке уже полностью демонтирована плитка и начаты работы по замене вентиляции.

«А что с оборудованием?» – интересуется глава города.

«Ждем из области!» – утверждают подчиненные.

«Главное, старое не поставьте», – предупреждает Борис Елкин.

А в помещении актового зала он предлагает оставить по максимуму раскрывшуюся на потолке лепнину, которая долгое время была спрятана под навесным потолком, а на стенах – росписи. «Посмотрите в школьном музее, восстановите в архиве, это же интересно», – советует он.

«Будет как новая»

Кстати, это очень напоминает историю, когда на бывшем телеграфе на Октябрьском проспекте зашили гипроком уникальное стеклянное панно, а потом его «расшили».

Городской глава увиденным рабочим процессом, похоже, остается доволен, добавляет, что школа будет как новая. Понятно, неудобства испытывают родители, у некоторых, так получилось, дети – учащиеся разных классов, оказались распределены по разным школам. Но время для ремонта подобрано оптимальное: весенние каникулы, майские праздники и ЕГЭ, которые не за горами. И работы не терпят – такой объем за лето просто невозможно сделать.

Без отрыва от производства

В школе № 23 капитальный ремонт вроде бы и не заметен, если не зайти за двери спортивного и читального залов, библиотеки. Тем временем работа там кипит. К тому же в здании приводят в порядок системы отопления и водоснабжения. Борис Елкин лично в этом убеждается, спустившись в подвал вместе с генподрядчиком Иваном Мешковым.

Директор школы Наталия Дьяконова заверяет журналистов, что здание большое, состоящее из нескольких корпусов и есть куда перемещать учеников. Так что производственный процесс идет без отрыва от производства.

«К тому же все двери, окна, кроме недавно установленных, будут заменены, отремонтированы все коридоры, некоторые специализированные кабинеты, – рассказывает она. – Были протечки кровли в помещении библиотеки, мы очень боялись за учебники. Также будут полностью заменены вентиляционная, пожарная и охранная системы».

Сложные и большие

Борис Елкин, поводя итоги осмотра объектов, называет их «сложными» и «большими», на капремонт которых в совокупности выделено более 200 млн рублей.

И предварив вопросы журналистов, утверждает, что из-за объема работ и здесь лета нельзя было дожидаться, хотя честно признает, что 23-я школа работает в стесненных условиях, особенно из-за закрытого спортивного зала. «Но здесь есть возможность перенастроить учебный процесс».

И в завершение выстроившиеся у школьных окон малыши машут главе города, словно соглашаясь с ним: «В тесноте, да не в обиде».