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Общество

Какие украшения выбрать для домашних животных, рассказали россиянам

Подвески, медальоны и цепи-ошейники для домашних питомцев сейчас на пике популярности, пишут «Известия» со ссылкой на руководителя Sokolov Atelier Елену Левицкую-Эриш.

Причём чаще всего хозяева домашних любимцев заказывают для них медальоны в форме сердечка или косточки. Самый востребованный материал – стерлинговое серебро 925 пробы. Однако встречаются и золотые украшения с драгоценными камнями, отметила эксперт. Для собак с длинной чёлкой заказывают заколки, а для выхода в свет – ошейники с золотыми или серебряными заклёпками. Для поездки за город – медальоны с именем питомца и номером телефона хозяина.

Изделия для животного нужно покупать, ориентируясь на размер любимца. Небольшие аксессуары подойдут на кота или маленькую собачку, массивные – на большую собаку. Помочь разобраться в размере поможет специальная сетка, где указаны размеры украшений.

За любыми ювелирными изделиями нужно ухаживать – протирать мягкой тканью, чтобы они не потеряли внешний вид, или отдавать на профессиональную чистку ювелиру, заключила специалист.

Ранее сообщалось, что собаке, которая прибилась к аэропорту в Пскове, нашли хозяев. Собаку взяли себе сотрудники организации «Автомобильные дороги Пскова». Теперь животное будет охранять территорию предприятия в Пскове.

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