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Политика

Алексей Форш: Рекордные показатели Владимира Путина на выборах – результат продолжающейся общественной консолидации

Рекордные показатели Владимира Путина на прошедших выборах президента РФ – результат продолжающейся общественной консолидации, заявил ПАИ депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

Алексей Форш: «Рекордные показатели Владимира Путина на выборах – результат продолжающейся общественной консолидации». Фото: ПАИ

По его словам, причина рекордной явки и самого большого числа голосов на выборах президента, которые получил Владимир Путин, заключается в том, что граждане поддерживают курс дальнейшего движения вперёд, чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее, поддерживают действия главы государства и согласны с программой развития, которую он озвучил в послании Федеральному Собранию РФ.

«Ну и, конечно же, важным фактором стало то, что до людей удалось донести важность их участия в выборах, достучаться до избирателей, в том числе до тех, кто с семьёй приходит голосовать. Это был очень важный фактор для повышения явки. Плюс трёхдневное голосование и, конечно, дистанционное электронное голосование», – отметил депутат.

Выборы президента РФ продемонстрировали всему миру честность, открытость, прозрачность и легитимность российской выборной системы, подчеркнул Алексей Форш.

«Избирательная комиссия Псковской области с успехом прошла проверку, продемонстрировав слаженность в работе и высокий профессионализм, организовав на самом высоком уровне честные и открытые выборы с соблюдением норм закона», – заключил депутат.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты выборов президента РФ на территории региона. За Владимира Путина в Псковской области проголосовало 288 726 человек (84,7 %), за Николая Харитонова – 18 042 (5,29 %), за Владислава Даванкова – 17 819 (5,23 %), за Леонида Слуцкого – 11 867 (3,48 %).

Отметим, что в целом в России по итогам обработки 100 % бюллетеней самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28 % голосов (за него проголосовало 76 277 708 человек). Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,31 % (3 768 470 человек), Владислав Даванков («Новые люди») – 3,85 % (3 362 484 человека), Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,2 % (2 795 629 человек).

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