Владимир Путин обратился к россиянам по итогам выборов

13:56, 21 марта 2024, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России после обнародования Центральной избирательной комиссией официальных итогов голосования на выборах президента.

«Завершилась крайне важная для нашей страны, общества, граждан избирательная кампания. У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны», – сказал президент.

Прошедшая кампания была напряжённой и крайне ответственной, ведь по большому счёту в России выбирали путь, по которому страна пойдёт дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы, обратил внимание глава государства.

«Ещё раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос. Главное, вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос, а каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение», – отметил Владимир Путин.

Кроме того, он поблагодарил россиян за поддержку. «Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию ещё более сильной и независимой. Несколько слов и о работе избирательных комиссий всех уровней. Как всегда, вы действовали чётко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом, а на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость», – сказал глава государства.

Владимир Путин поблагодарил всех за доверие и пообещал сделать всё возможное, что от него зависит.

«Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует ещё большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды. Сделаем всё, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании, были реализованы. Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья. Идём вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своём будущем», – заключил президент.

Напомним, что выбора президента России прошли с 15 по 17 марта. Граждане России могли проголосовать на избирательных участках, а также с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом 87,28 % голосов.

В Псковской области за Владимира Путина проголосовало 288 726 человек (84,7 %), за Николая Харитонова – 18 042 (5,29 %), за Владислава Даванкова – 17 819 (5,23 %), за Леонида Слуцкого – 11 867 (3,48 %).