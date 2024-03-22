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Общество

Новые скворечники появились в Пушкинском заповеднике

Новые скворечники изготовили для птиц в Пушкинском заповеднике, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Новые скворечники появились в Пушкинском заповеднике. Фото здесь и далее: пресс-служба Пушкинского заповедника

Птицы возвращаются из тёплых краёв, чтобы вывести и вырастить птенцов. Одни птицы ремонтируют гнёзда, которые устроили на деревьях и в зарослях кустарников, другим нужна помощь человека, отметили в пресс-службе.

С приходом весны старые скворечники, непригодные для жизни птиц, сняли, а новые повесили. Помогли в этом музейные работники и учащиеся двух пушкиногорских школ.

Ранее директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич дал интервью корреспонденту газеты «Пушкинский край», в котором рассказал о перспективах и планах на будущее.

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