Новые скворечники появились в Пушкинском заповеднике

10:51, 22 марта 2024, ПАИ

Новые скворечники изготовили для птиц в Пушкинском заповеднике, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Птицы возвращаются из тёплых краёв, чтобы вывести и вырастить птенцов. Одни птицы ремонтируют гнёзда, которые устроили на деревьях и в зарослях кустарников, другим нужна помощь человека, отметили в пресс-службе.

С приходом весны старые скворечники, непригодные для жизни птиц, сняли, а новые повесили. Помогли в этом музейные работники и учащиеся двух пушкиногорских школ.

Ранее директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич дал интервью корреспонденту газеты «Пушкинский край», в котором рассказал о перспективах и планах на будущее.