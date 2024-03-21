Это не просто музей. Чем живет Пушкинский заповедник сегодня – об этом рассказал его директор Георгий Василевич

10:39, 21 марта 2024, ПАИ

В 1994 году Георгий Василевич стал директором Пушкинского заповедника, и одно из первых интервью в этой должности он дал корреспонденту нашей районной газеты. Тогда разговор коснулся планов на будущее. В марте 2024 года исполняется ровно тридцать лет, как Георгий Николаевич возглавляет один из известнейших музеев-заповедников нашей страны. Сегодня наш разговор, как и три десятилетия назад, о планах и перспективах.

Пушкинский заповедник. Начало

Впервые в Пушкинские Горы мой собеседник приехал пятьдесят один год назад. Из ярких воспоминаний о той поездке – пронизанная солнечным светом аллея и тепло крыльца, на котором пришлось ожидать своей очереди в музей. Затем была поездка в Михайловское в составе стройотряда в 1982 году, о которой Георгий Николаевич вспоминает с улыбкой:

– Тогда уже открылся музей в Петровском, и мне очень хотелось там побывать. Вероятно, мои детские воспоминания и уверенность в том, что я хорошо знаю эти места, сыграли со мной злую шутку. Мы с товарищами заблудились, наша одежда намокла в Сороти, и на берегу мы развели костер и долго ее сушили. Потом, спустя годы, я осознал: Сороть выступила в качестве реки Иордан, и если кто-то в нее попал, то это навсегда.

В следующий раз Георгий Василевич приехал сюда уже в качестве доброхота. Он вспоминает, что привез с собой все свои инструменты, какие только нашлись, чем очень удивил Семена Степановича Гейченко. Тогда мой собеседник и не подозревал, что спустя годы будет работать в Пушкинском заповеднике.

– В детстве я мечтал стать астрономом. У меня был друг, старше меня по возрасту, он был капитаном дальнего плавания и привозил мне разные интересные книги, в том числе книгу сотрудника Пулковской обсерватории, – рассказывает Георгий Николаевич. – И вот жизнь повернулась так, что спустя почти 45 лет я познакомился с племянником того самого человека, увлекшего меня миром звезд. Это был Борис Воронцов-Вельяминов, известный наш астроном, который писал замечательные книги. А его племянник, потомок А. С. Пушкина, к тому моменту возглавлял кораблестроительную школу в городе Конкарно, что в Бретани, во Франции; он приезжал в Михайловское, читал стихи Пушкина наизусть…

Вскоре отпуск закончился, и Георгий Николаевич вернулся в Белоруссию. Завязалась переписка.

– Это был тот редкий случай, когда к почтовому ящику я бегал с ожиданием писем как манны небесной, – делится воспоминаниями мой собеседник. – Спустя годы я узнал, что у Семена Степановича было больше шести сотен адресатов, и он никогда никому не писал одинаковых писем. Все его письма были личными, каждому из адресатов своё.

На посту директора

Спустя какое-то время в жизни моего собеседника произошли важные перемены: концепция развития музея-заповедника, предложенная им, была одобрена Министерством культуры, и Георгий Василевич был назначен директором знаменитого пушкинского уголка. Многое из того, что в начале девяностых годов XX века было написано в концепции, осуществилось.

– Были приведены в порядок парки, на которые у Семена Степановича не хватало ни сил, ни времени, ни ресурсов, выполнен полный ремонт всех объектов в музее, проведены реэкспозиции в Михайловском, Тригорском и частично в Петровском, появились гостевые дома, – подчеркивает Георгий Василевич. – Мы провели огромную реставрацию в уникально короткие сроки. Благодаря реставратору Анатолию Тимофеевичу Васильеву, директору «Псковреставрации», невероятно ответственному, высокому профессионалу-реставратору, у нас все получилось.

Коллектив – единое целое

В настоящее время в Пушкинском заповеднике трудятся 398 человек.

– Труд тех, кто убирает снег, значит так же много, как и труд тех, кто занимается научной работой или водит экскурсии. Музей – единое целое, – подчеркивает Георгий Николаевич. – Самая главная ценность Пушкинского заповедника – мастера своего дела, которые знают, зачем они здесь находятся, и понимают, что каждый из них делает свою великую работу, даже если порой кажется, что она могла бы быть более увлекательной и интересной. У всех есть свои собственные достоинства и недостатки, но без каждого из них музей будет просто иным.

К 225-летию поэта

В этом году мы будем отмечать серьезную юбилейную дату – 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина. Основные праздничные мероприятия традиционно пройдут в Михайловском, на поэтической родине великого поэта. Отвечая на мой вопрос, что же ждет гостей Пушкинского заповедника в праздничные дни, Георгий Василевич говорит:

– В течение предстоящего лета мы ожидаем фестиваль музыки под открытым небом и надеемся, что все запланированное состоится. Уже подтверждено получение гранта на фестиваль балета. Это будет двухдневный праздник памяти балетного танцора и педагога Геннадия Селюцкого. Предполагается, что будет отделение, где выступят звезды балета, и отделение, где свои таланты представят молодые ребята и девчата, которые уже добились успехов в своей профессии. Осенью мы ожидаем, что в Бугрово будет установлена скульптура няни Арины Родионовны, и надеемся, что на открытие этого памятника соберутся талантливые школьники, которые в настоящее время участвуют в конкурсах, посвященных юбилею Пушкина, учат стихи, прозу, пробуют себя в театре.

В этом году мы планируем открыть дерево пушкинских праздников поэзии – дубок, который уже посажен на поляне в Михайловском. Постепенно он вырастет таким же большим и красивым, как дуб возле дома Семена Степановича. Он станет одной из центральных площадок, где будут происходить праздничные мероприятия.

Читатель интересуется

Незадолго до беседы с Георгием Василевичем в редакцию районной газеты поступил вопрос от одной из наших читательниц. Она спрашивает, возможно ли вернуть жизнь фонтанам, которые много лет назад украшали площадь у НКЦ.

– Это было бы очень привлекательное зрелище, – соглашается мой собеседник. – В том, что фонтаны сейчас не работают, нет вины Пушкинского заповедника. Увы, мощностей водозабора Пушкинских Гор недостаточно сегодня для работы фонтанов. Иными словами, если мы включим фонтаны, то большая часть населения поселка может остаться без воды. Эта проблема могла бы быть решена строительством новой современной системы обеспечения водой, ее должно с избытком хватать и на полив огородов в том числе. Решить эту проблему Пушкинский заповедник не может. Есть ряд проектов, в рамках которых фонтаны могут работать замкнутым циклом, когда вода циркулирует постоянно, не требуя подпитки от водозабора. Но это стоит больших средств, которых у музея в настоящее время нет.

О планах на будущее

По словам Георгия Николаевича, Пушкинский заповедник остро нуждается в помещениях, которые помогли бы лучшим образом показать большую музейную коллекцию, превышающую сегодня 50 тысяч предметов хранения.

– Есть старые идеи, которые хотелось бы осуществить, – говорит он. – Например, идея музея романа «Евгений Онегин», поскольку деревенские главы написаны в годы михайловской ссылки. Работаем над тем, чтобы такое помещение появилось. Там же, в Тригорском – «Борис Годунов», которого тоже хотелось бы показать. На поляне в Михайловском когда-то стояло несколько деревянных домиков, хочется вернуть их туда, но в измененном виде, как полноценные псковские дворы. В одном из них может разместиться музей истории Пушкинского праздника поэзии. В Михайловском, Тригорском и Петровском есть старые фундаменты, на которых планируется возвести постройки для размещения выставочных, концертных, лекционных помещений, столь особенно нужных для приема посетителей в холодное время года.

Большие надежды возлагает руководитель Пушкинского заповедника на один из проектов, который напрямую связан со строительством железнодорожной ветки.

– Она могла бы связать Остров с Бежаницами и давала бы возможность приезжать сюда, во-первых, специалистам, которых не пугало бы расстояние в пять часов езды из Петербурга на поезде. И во-вторых, железная дорога позволила бы развиваться городу-спутнику Пушкинских Гор, где были бы и гостиница, и туристический сервис, который мы не можем себе позволить здесь, и столь необходимые филиалы разных учебных заведений, которые экспедициями участвовали бы в оказании помощи музею. Музей стал бы для них учебными классами для практики под открытым небом. Это один из тех проектов, которые рано или поздно, но должны осуществиться, ведь без этого мы будем постоянно чувствовать нехватку специалистов.

На мой вопрос, каким он видит Пушкинский заповедник спустя пару-тройку десятилетий, Георгий Василевич не задумываясь отвечает:

– Пушкинский заповедник останется Пушкинским заповедником, ведь мы имеем дело с особенным музеем. С Пушкиным тут случилось чудо, он писал: «…Здесь меня таинственным щитом святое провиденье осенило, спасло меня, и я воскрес душой». Именно здесь Пушкин стал другим не только для себя, но и для всех нас. Он был и остается первым поэтом России, символом России. Меняемся мы, меняются поколения, а тексты его по-прежнему остаются для нас полными глубоких смыслов. Пушкинский заповедник останется местом, куда должен прийти каждый человек, чтобы задать самому себе самые сложные, самые важные вопросы и получить, найти на них ответы, чтобы стать по-настоящему человеком пушкинской русской культуры.

Татьяна Тимошина. Газета «Пушкинский край»