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Лучшие сельхозпредприятия Псковской области назвал Николай Романов

Лидерами по производству молока в Псковской области являются предприятия «Слактис», «Красное знамя», «Гдов. Молоко» и «Родина». Об этом сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов на совещании по подведению итогов работы в агропромышленном комплексе за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Лучшие сельхозпредприятия Псковской области назвал Николай Романов. Фото: ПАИ

«По производству молока хочу поблагодарить наши хозяйства. В прошлом году мы спокойно, как никогда, заканчивали год. Мы не волновались, что наши молочники нас подведут. Были времена, когда наше молоко никому не нужно было. Но мы достойны вышли из этого кризиса, ничего не потеряли и где-то даже приросли», – сказал Николай Романов.

Кроме этого, лучшими предприятиями в сфере животноводства стали «Великолукский мясокомбинат», «Псковагроинвест» и «Идаванг».

В области растениеводства хорошие результаты показывают «Тригорское», «Псковагроинвест», «Веть», «Идаванг», агрофирма «Победа», «Витязь», «Исток», «Прометей» и предприятия Владимира Павлова в Порховском районе и Александра Громова в Печорском районе.

Также он добавил, что на поддержку сельского хозяйства в Псковской области в 2023 году было направлено 1 млрд 137 млн рублей.

Ранее Николай Романов назвал популярные направления сельского хозяйства в регионе. По его мнению, самыми популярными направлениями является выращивание тюльпанов и туй, а также разведение овец на мясо.

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