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Происшествия

145 человек пострадали после теракта в «Крокус Сити Холле»

145 человек, в том числе семеро детей, пострадали после теракта в «Крокус Сити Холле», следует из списка, опубликованного Минздравом Московской области.

Среди госпитализированных девять человек в крайне тяжёлом состоянии.

Сообщения о стрельбе и пожаре в «Крокус Сити Холле» поступили 22 марта около 20:30. На площадке должен был пройти концерт группы «Пикник». Однако в здание ворвались пять человек в камуфляже и открыли огонь по людям. После этого нападавшие спровоцировали пожар.

По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 УК РФ (террористический акт).

Губернатор Михаил Ведерников выразил соболезнования всем пострадавшим в «Крокус Сити Холле».

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