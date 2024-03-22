Губернатор Михаил Ведерников выразил соболезнования всем пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

22:36, 22 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования всем пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области.

«Чудовищный теракт в «Крокус Сити Холле». Вся страна следит и молится, чтобы спаслось как можно больше людей. Уверен, что все, кто причастен к этому злодеянию, будут наказаны. Выражаю искренние соболезнования всем пострадавшим и их родным. Держитесь», – написал губернатор в своём Telegram-канале.

Напомним, о стрельбе в «Крокус Сити Холле» сообщили вечером 22 марта. Там должен был пройти концерт группы «Пикник». Позже сообщалось, что в здании произошёл взрыв и начался пожар.

По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 УК РФ (террористический акт).

По предварительным данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 40 человек погибли и более 100 пострадали, сообщил ЦОС ФСБ России.