Количество жертв в подмосковном теракте возросло до 143 человек

14:14, 23 марта 2024, ПАИ

Количество погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 143 человек, сообщила в своём Telegram-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области произошёл вечером 22 марта. Сейчас на территории концертного зала продолжается разбор завалов.

Силовики уже задержали 11 человек, в том числе четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте.

По всей стране возникли стихийные мемориалы, россияне несут цветы в память о погибших при теракте в «Крокус Сити холле».