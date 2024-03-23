Количество жертв в подмосковном теракте возросло до 143 человек
Количество погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 143 человек, сообщила в своём Telegram-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области произошёл вечером 22 марта. Сейчас на территории концертного зала продолжается разбор завалов.
Силовики уже задержали 11 человек, в том числе четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте.
По всей стране возникли стихийные мемориалы, россияне несут цветы в память о погибших при теракте в «Крокус Сити холле».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 марта 2024
В Псковской области замглавы городской администрации подозревается в получении взятки в особо крупном размере