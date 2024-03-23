Псковичи несут цветы и свечи к памятнику княгини Ольги в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»
Псковичи несут цветы и свечи к памятнику княгини Ольги в Пскове в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», передаёт корреспондент ПАИ.
Напомним, стрельба, взрыв и пожар в «Крокус Сити Холле» в Московской области произошли вечером 22 марта. Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» на данный момент составляет 115 человек. На месте теракта продолжается разбор завалов.
Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе четырёх террористов, которые участвовали в теракте в «Крокус Сити Холле».
Псковичи несут цветы и свечи к памятнику княгини Ольги в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»
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