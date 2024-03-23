Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура
Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле».
В своём обращении он объявил 24 марта днём общенационального траура и назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокус Сити Холле».
Он подчеркнул, что жертвами теракта в «Крокусе» стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей.
Глава государства выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких, и поблагодарил экипажи скорой помощи, пожарных и спасателей, которые делали всё, чтобы сохранить жизни людей.
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Председатель Псковского облсовпрофа выразил соболезнования пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле»
Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле». Полное видео