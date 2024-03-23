Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура

15:36, 23 марта 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле».

В своём обращении он объявил 24 марта днём общенационального траура и назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокус Сити Холле».

Он подчеркнул, что жертвами теракта в «Крокусе» стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей.

Глава государства выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких, и поблагодарил экипажи скорой помощи, пожарных и спасателей, которые делали всё, чтобы сохранить жизни людей.