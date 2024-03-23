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Общество

Профориентационные беседы провели с великолукскими школьниками

Исполняющая обязанности главного врача Екатерина Баранова и заместитель главного врача Аркадий Волков провели профориентационные беседы с учениками девятых, десятых и одиннадцатых классов из Великих Лук, пишет Luki-News со ссылкой на Великолукскую межрайонную больницу.

Профориентационные беседы провели с великолукскими школьниками. Фото: Великолукская межрайонная больница

Врачи рассказали о профессии, о медработниках разных профилей и о различных случаях из практики.

Школьники – это кадровый потенциал, возможно, это будущие профессионалы в медицинской сфере, поэтому работу со старшеклассниками будут продолжать, отметили специалисты

Ранее гастроэнтеролог из Пскова рассказала, как фастфуд влияет на желудок человека, а врач детской областной клинической больницы Анна Митюшкина сообщила, у скольких процентов псковских школьников имеются проблемы с лишним весом.

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