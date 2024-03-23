Профориентационные беседы провели с великолукскими школьниками
Исполняющая обязанности главного врача Екатерина Баранова и заместитель главного врача Аркадий Волков провели профориентационные беседы с учениками девятых, десятых и одиннадцатых классов из Великих Лук, пишет Luki-News со ссылкой на Великолукскую межрайонную больницу.
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