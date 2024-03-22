Гастроэнтеролог из Пскова: Фастфуд повреждает слизистую оболочку желудка

17:35, 22 марта 2024, ПАИ

Фастфуд за счёт содержащихся в нём трансжиров повреждает слизистую оболочку желудка, предупредила врач-гастроэнтеролог поликлиники при Псковской детской областной клинической больнице Елена Васенина. Речь об этом шла в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Фастфуд – путь к накоплению чистого жира в организме. Это быстрые углеводы, которые потом заставят нас съесть гораздо больше. Всё это отложится в лишний жир, который в результате и приведёт к ожирению. Плюс со временем возникает зависимость от глутамата натрия, который усиливает вкус и в изобилии содержится в фастфуде. Конечно, потом ребёнок будет отказываться от «пресной» домашней еды», – пояснила Елена Васенина.

Врач также добавила, что ребёнок может есть шоколад только с трёх лет и не чаще раза в неделю. Полезные для детей сладости – сливочная помадка, мармелад, пастила, зефир, мёд, овсяное печенье, крекеры, галеты. «Чем реже ребёнок будет встречаться с тортами, пирожными, сдобой, тем лучше. Сладости подкармливают плохую микрофлору», – отметила Елена Васенина.

Главный врач Псковской детской областной клинической больницы Анна Митюшкина дополнила коллегу, отметив, что детскую еду не стоит солить и перчить так, как взрослую. Она также посоветовала соблюдать питьевой режим и давать школьникам с собой бутылочку воды на уроки.