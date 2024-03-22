У 40% псковских школьников есть проблемы с ожирением

16:59, 22 марта 2024, ПАИ

У 40 % псковских школьников есть проблемы с ожирением, сообщила главный врач Детской областной клинической больницы Анна Митюшкина в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По её словам, это связано с чрезмерной калорийностью пищи (быстрые углеводы) и её неправильным употреблением. «У детей в день должно быть три основных приёма пищи и два-три дополнительных. 30 % калорий ребёнок должен получать на завтрак, 40 % – на обед, 10 % – в полдник и остальные 20 % – на ужин», – отметила Анна Митюшкина.

Врач рекомендовала не кормить детей слишком поздним ужином, чтобы к завтраку желудок успел отдохнуть, а ребёнок – проголодаться. «Иначе он пойдёт в школу голодным, потому что откажется от завтрака, мозг не получит питания, а первыми уроками, как правило, ставят самые сложные русский и математику, во время которых требуется максимальное включение в работу. В итоге школьник перекусывает конфеткой-шоколадкой – быстрыми углеводами», – пояснила Анна Митюшкина.

Для перекусов специалист рекомендовала давать в школу яблоки, морковь, фруктовое пюре, творожок, кусочек сыра с цельнозерновым или ржаным хлебом, настоящий какао на основе молока, морс, компот. «К тому же всё это должно тщательно и медленно пережёвываться, а не потребляться на ходу. Добавлю, что в день ребёнок должен есть не меньше 300-400 граммов фруктов», – уточнила врач.