Диетолог Михалева объяснила, кому полезно вегетарианство

22:54, 24 марта 2024, ПАИ

В каких случаях вегетарианская диета полезна, рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева, сообщает «Газета.Ru».

По её словам, вегетарианство может помочь людям с тяжёлыми болезнями почек. Отказ от мяса способствует снижению нагрузки на почки – органы, отвечающие за вывод продуктов метаболизма белка. Однако, подчеркнула врач, это касается очень немногих людей, которые уже находятся на преддиализной стадии. Остальным же вегетарианская диета не приносит большой пользы.

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