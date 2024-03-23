Врач Демьяновская рассказала россиянам, что может приводить к отёкам

23:19, 23 марта 2024, ПАИ

Недостаточное потребление белка и воды, приём некоторых медикаментов, избыток соли в рационе могут приводить к отёкам, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на невролога лаборатории «Гемотест» Екатерину Демьяновскую.

Соль увеличивает объём циркулирующей крови, что может приводить к отёкам. Это способствует накоплению жидкости в тканях и ухудшению работы сердца, пояснила она. А недостаток воды не даёт работать почкам, что может привести к отёкам. Кроме того, низкая двигательная активность тоже способствует застою жидкости.

Также повышенный риск возникновения отёков может быть у беременных, принимающих препараты от высокого артериального давления или сахарного диабета, стероиды.

Если лицо, руки или ноги отекают постоянно, то нужно обратиться за помощью к врачу, заключила специалист.

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