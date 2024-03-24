Кардиолог Бирюкова рассказала, как снизить риск инсульта в пожилом возрасте

23:45, 24 марта 2024, ПАИ

Как снизить риск инсульта в пожилом возрасте, рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова, сообщает «Газета.Ru».

По её словам, на обмен веществ и артериальное давление положительно влияет регулярная физическая нагрузка. Заниматься рекомендуется не менее пяти дней в неделю по 30 минут в день. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, скандинавская ходьба, плавание и так далее.

Следует также добавить в рацион продукты, богатые полезными ненасыщенными жирами: красную рыбу, авокадо, орехи, растительные масла, а также гречку, дикий рис, булгур, кускус, овощи и фрукты.

Для снижения риска инсульта также важно ограничить потребление соли: в день можно есть не больше чайной ложки. Это нужно для контроля кровяного давления.

Ранее врач Демьяновская рассказала, что может приводить к отёкам. Кроме того, врач детской областной клинической больницы Анна Митюшкина сообщила, у скольких процентов псковских школьников имеются проблемы с лишним весом.