100 тысяч рублей потеряла великолучанка из-за мошенников

16:47, 25 марта 2024, ПАИ

87-летнюю женщину из Великих Лук обманули мошенники, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Незнакомец позвонил великолучанке и сообщил, что её сестра якобы попала в ДТП и на её лечение необходимо 100 тысяч рублей. Мошенник уточнил адрес женщины и сказал, что она должна будет передать деньги курьеру. Позже к ней пришёл молодой человек, которому женщина передала деньги.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему, чтобы получить доступ к «Госуслугам», а также они обманули пенсионерку более чем на 7 млн рублей, убедив её перевести деньги на якобы безопасный счёт.