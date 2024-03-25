100 тысяч рублей потеряла великолучанка из-за мошенников
87-летнюю женщину из Великих Лук обманули мошенники, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
Незнакомец позвонил великолучанке и сообщил, что её сестра якобы попала в ДТП и на её лечение необходимо 100 тысяч рублей. Мошенник уточнил адрес женщины и сказал, что она должна будет передать деньги курьеру. Позже к ней пришёл молодой человек, которому женщина передала деньги.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему, чтобы получить доступ к «Госуслугам», а также они обманули пенсионерку более чем на 7 млн рублей, убедив её перевести деньги на якобы безопасный счёт.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
25 марта 2024
Следователи в Новоржевском районе проводят проверку по факту гибели пенсионера в водоёме