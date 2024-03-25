Продолжается реставрация Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре

21:24, 25 марта 2024, ПАИ

Продолжается реставрация Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»







В специально оборудованном тепляке проводятся коммуникации, выполняется обмазочная гидроизоляция нижней части фундаментов. Также продолжается реставрация внутри самого здания церкви Святого Лазаря, которая в том числе включает работу с росписями храма. Будет выполнена дренажная система, которая включает отвод грунтовых вод и ливневую канализацию.

На данный момент законченный вид приобрели фасады и ограда церкви. Также проведены работы по гидроизоляции и гидроусилению фундаментов церкви и укреплены стены подклетов, на которых построено здание.

Напомним, памятник культурного наследия «Лазаревская церковь» – это один из сложнейших объектов в ансамбле.