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Диетолог Круглова перечислила продукты, улучшающие работу мозга

Продукты, которые улучшают когнитивные функции мозга, перечислила диетолог Наталья Круглова, сообщают «Известия».

По её словам, в рационе должны присутствовать тёмно-зелёные овощи, листовая зелень и ягоды, особенно с тёмным окрашиванием, например черника, брусника и клюква.

Также нужно есть цельнозерновые продукты, которые содержат пищевые волокна, сложные углеводы, витамины группы B, магний и цинк, необходимые для центральной нервной системы, например гречку, нешлифованный рис и булгур.

Эксперт также рекомендует есть рыбу жирных сортов, орехи, семечки и растительные масла.

В то же время нужно следить, чтобы в рационе не было избытка сахара и кофеина. Диетолог признала, что кофеин действительно может стимулировать работу мозга, однако при излишнем употреблении это, скорее, приводит к обратному эффекту, а также повышает тревожность и понижает концентрацию внимания.

Ранее диетолог рассказала, кому полезно вегетарианство, а кардиолог объяснила, как можно снизить риск инсульта в пожилом возрасте.

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