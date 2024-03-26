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В каких компетенциях псковичи лучше себя показывают на чемпионате «Профессионалы», рассказал эксперт

Псковские спасатели и ландшафтные дизайнеры традиционно показывают хорошие результаты на чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 марта.

Александр Седунов. Фото: ПАИ

«На протяжении нескольких лет спасатели всегда занимали призовые места на различных конкурсах. Здесь сложилась замечательная школа, которая поддерживается», – отметил гость радиоэфира.

Вторым успешным направлением Александр Седунов назвал ландшафтный дизайн. «В разное время эти студенты тоже прекрасно себя показывали. Ещё хочу отметить деревообработку в разных видах и сварку. Псковский политехнический колледж в прошлом году себя хорошо зарекомендовал, несмотря на то, что был первый раз по большому счету», – подчеркнул гость радиоэфира.

Он обратил внимание, что за победы тут нужно благодарить не только самих студентов.

«За эти годы, пока существует процесс, связанный с чемпионатным движением… Важны эксперты. Эксперты, которые могут подготовить студента, оценить его. Работа этих мастеров принципиально важна, потому что подготовить студента, который бы показывал очень высокие результаты, это одно, это действительно олимпийское достижение. Но очень важно, чтобы подготовлены были и другие студенты, которые могут составить конкуренцию», – отметил руководитель колледжа.

Чемпионат «Профессионалы» проводится в России в рамках мероприятий президентского нацпроекта «Образование» с целью повышения престижа рабочих профессий, содействия кадровому обеспечению отраслей экономики. Участники соревнуются по наиболее востребованным компетенциям на территории региона.

Сейчас в Псковской области проходит второй этап соревнований. Он продлится до 29 марта. В рамках этого этапа пройдут соревнования и деловая программа чемпионата.

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