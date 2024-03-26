Пропавшую 66-летнюю женщину разыскивают в Пскове

20:24, 26 марта 2024, ПАИ

Пропавшую 66-летнюю Людмилу Ерещенко (Волкову) разыскивают в Пскове, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

С 11 марта 2024 года её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-голубые. Во что была одета, неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Людмила Ерещенко (Волковой) просят обратиться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.