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Общество

Память более 500 солдат увековечили поисковики в Псковской области

В Псковской области в прошлом году поисковые отряды обнаружили и похоронили с почестями останки более 500 бойцов Красной армии, сообщила председатель Псковского регионального отделения Поискового движения России, руководитель поисковой организации «След «Пантеры» Анна Шуняева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 марта.

Память более 500 солдат увековечили поисковики в Псковской области в прошлом году. На фото Анна Шуняева. Фото: ПАИ

«За прошлый год обнаружено и похоронено более 500 бойцов на территории Псковской области. Всего за период нашей работы найдены останки более 23 тысяч бойцов, установлено более двух с половиной тысяч имён погибших воинов. Мы стараемся искать родственников, часто они сами на нас выходят. Они всегда очень благодарны, стараются приехать на захоронение бойцов», – отметила Анна Шуняева.

Гостья медиацентра также рассказала об интересных находках. Так, в Новосокольническом районе была проведена большая работа по подъёму самолёта из Смертного озера, а неделю назад нашлась племянница лётчика, погибшего в том самолёте. «Сейчас мы держим с ней связь, она планирует приехать на захоронение. Их семья очень чтит историю, его долго искали, но всегда получали ответ, что он пропал без вести или даже пропал в плену. А оказалось, что он не пропал, а героически сражался и погиб», – рассказала Анна Шуняева.

При поисках были найдены фрагменты самолёта, останки лётчика и даже его личные вещи, например парашют.

Кроме того, в прошлом году осенью проходила районная «Вахта Памяти» в Красногородском районе. Там были обнаружены останки двух советских бойцов, у одного из них был солдатский медальон. Поисковики установили, кому он принадлежал, начали искать родственников, нашли его дочь в Канаде. «Работа была проведена сложная, у них в семье был большой праздник, потому что они долгое время пытались его найти, но никакой информации не было. Но это только последние истории, их у нас очень много», – заключила Анна Шуняева.

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