29 поисковых отрядов работает в Псковской области
29 поисковых отрядов действует на территории Псковской области, сообщил первый руководитель поисковой организации, член совета организации «След «Пантеры» Николай Горбачёв на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 марта.
«Мы начинали с четырёх отрядов, а сейчас их уже 29. Если молодой человек хотя бы раз пришёл на «Вахту Памяти» и поработал по вскрытию незахороненных останков, он всегда будет ходить на эту акцию. Он без неё не сможет. Раз в год мы проводим областную «Вахту Памяти», ещё районные отряды проводят свои «Вахты Памяти». В некоторых районах есть и по два поисковых отрада. Ребята интересуются, это настоящие поисковики. Здесь и рождается патриотизм и для молодёжи, и для населения в целом», – рассказал Николай Горбачёв.
Сейчас на «Вахты Памяти» приезжают порядка 400 человек, в том числе поисковики из Белоруссии. «Наша цель – привлекать молодёжь. Раньше выезжали 18 человек, а сейчас это уже международные «Вахты Памяти», – отметил экс-руководитель организации, член совета организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков.
Также в Псковской области задействовано 200 поисковых организаций, добавила председатель Псковского регионального отделения Поискового движения России, руководитель поисковой организации «След «Пантеры» Анна Шуняева.
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