Аналитика Tele2: аудитория шеринговых сервисов приросла на 10% в 2023 году

17:16, 27 марта 2024, ПАИ

Tele2 исследовала шеринговые приложения: самыми популярными по количеству пользователей оказались сервисы каршеринга – 65% рынка шеринговых услуг. На первом месте по количеству пользователей – «Яндекс Драйв». Женщины старше 45 лет пользуются каршерингом чаще мужчин, а зимой к этим сервисам обращаются чаще, чем летом. Услуги почасовой аренды портативных зарядных устройств набирают популярность: их число выросло в три раза по сравнению с весной 2022 года. Для исследования шеринговых сервисов с учётом сезонности был выбран период со второго квартала 2022 года, когда оживает рынок аренды самокатов, до конца 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Tele2.

Каршеринг

Социально-демографический портрет пользователей каршеринга выглядит следующим образом: 54 % клиентов составляют мужчины, 46 % – женщины. Ядро аудитории формируют пользователи в возрасте от 25 до 34 лет, далее следует группа от 35 до 44 лет. В обеих преобладают мужчины. В возрастной группе 18-24 лет доли распределились почти поровну с небольшим перевесом в пользу мужчин: 8 % против 6 %. И только в группе людей от 45 до 55 лет женщины преобладают: 9 % против 8 % мужчин. Женщины после 55 лет также больше пользуются каршерингом, чем мужчины: 3 % женщин против 2 % мужчин. Так как группа людей младше 18 лет ограничена в пользовании сервисом аренды автомобилей, общее количество несовершеннолетних потребителей составило меньше 1 %.

При этом клиенты прибегают к услугам каршеринга в холодное время года чаще, чем летом. Разница четвёртого квартала по отношению ко второму в 2022 году составила 3 %, в 2023 году показатели отличались на 1,3 % в пользу четвёртого квартала.

Наибольшая доля пользователей приходится на сервис «Яндейс Драйв», на втором месте – «Делимобиль», третье занимает «Ситидрайв». Сервис BelkaCar расположился на четвертом месте, однако стремительно набирает популярность: число пользователей выросло в декабре 2023 года на 49 % по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Наименее востребованными сервисами остаются VORON и Anytime Prime.

Кикшеринг (сервис аренды самокатов)

Прирост пользователей услуг сервисов аренды самокатов составил 29 % лето к лету 2022–2023 годов. Так как в ноябре из-за погодных условий сервисы временно прекращают свою работу, количество пользователей в четвёртом квартале значительно снижается. Однако в четвёртом квартале 2023 года количество оказанных услуг кикшеринга оказалось в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ядро аудитории пользователей среди женщин приходится на возрастную категорию 35–44 лет, а среди мужчин – на группу 25–34 лет: 14 % и 21 % соответственно. Следующие по численности группы приходятся на возраст 25–34 лет среди женщин (9 % пользователей) и на 35–44 лет среди мужчин (15 % клиентов). Среди клиентов 18–24 лет разбивка следующая: 5 % женщин и 11 % мужчин. В группе от 45 до 55 лет к услугам кикшеринга больше прибегают женщины: 10 % против 8 % мужчин. Услуга также оказалась достаточно популярна в категории людей старше 55 лет: 4 % женщин и 3 % мужчин. В общей сложности клиентами сервисов по аренде самокатов являются 42 % женщин и 58 % мужчин.

Сервисы аренды пауэрбанков

За два неполных года аудитория рынка шеринга пауэрбанков увеличилась в три раза. По результатам 2023 года первое место по доле рынка занимает сервис «Бери заряд!», второе – EnerGo (устройства сервиса располагаются как по городу, так и на станциях Московского метрополитена), на третьем и четвертом местах располагаются сервисы – партнёры Tele2 в Москве и Санкт-Петербурге StayInTouch и GetЕnergy. Наименьшая доля рынка пришлась на сервисы PowerApp и Batt box.

Наибольшей популярностью сервис аренды зарядных устройств пользуется у женщин 35–44 лет – доля пользователей составляет 13,9 %. Среди мужчин сервис оказался наиболее востребованным у возрастной категории от 25 до 34 лет – 13,6 % аудитории. В целом женская аудитория аренды пауэрбанков выросла в четвёртом квартале 2023 года в 2,7 раза, мужская – в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

Tele2 предлагает клиентам бесплатно пользоваться сервисом аренды портативных зарядных устройств. Услуга доступна абонентам тарифов Black и Premium в Москве. Арендовать пауэрбанк можно в любом салоне Tele2, участвующем в проекте, и на станциях партнёра. Также абонентам всех тарифов, кроме Black и Premium, доступна подписка на безлимитную аренду пауэрбанков: стоимость услуги – 490 рублей в месяц, после чего сервисом-партнёром можно воспользоваться неограниченное количество раз в течение действия подписки. Партнёрами Tele2 являются компании StayInTouch в Москве и GetЕnergy в Санкт-Петербурге.

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