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О планах поисковой организации «След «Пантеры» рассказала её руководитель

О планах поисковой организации «След «Пантеры» рассказала председатель Псковского регионального отделения Поискового движения России, руководитель поисковой организации «След «Пантеры» Анна Шуняева на пресс-конференции медиацентре ПАИ сегодня, 27 марта.

О планах поисковой организации «След «Пантеры» рассказала её руководитель Анна Шуняева. Фото: ПАИ

«Поскольку у нас торжественный год, главной задачей сейчас является проведение юбилея, торжественного мероприятия. Также мы уже активно начинаем готовиться к весенней «Вахте Памяти»: в этом году она у нас будет проходить в Пустошкинском районе с 25 апреля по 8 мая. Ожидаем более 300 поисковиков со всей России, из Белоруссии, возможно, к работе присоединится Казахстан», – отметила Анна Шуняева.

По её словам, силами поискового отряда «Забытый батальон» будет проводиться проект «Укрепрайон», который уже несколько лет проходит в Себежском районе. «В этом году у них запланированы три смены лагеря, в них принимают участие студенты вузов Москвы, это будет большая работа. Первая экспедиция у них состоится в мае, затем в июле и в октябре», – уточнила спикер.

«Конечно, состоятся наша международная молодёжная «Вахта Памяти» и районные «Вахты Памяти» – в Гдовском и Красногородском районе в сентябре. Помимо больших мероприятий, почти каждые выходные поисковики в районах выезжают на поисковые работы. Кроме того, будут проводить обследование акваторий в поисках военной техники. Работа предстоит большая, главное – с ней справиться», – заключила Анна Шуняева.

Отметим, всего за период своей работы поисковые отряды в Псковской области обнаружили 13 экземпляров бронетехники. Среди прочего найдены танки Т-34 первых выпусков, которые были отправлены в Москву. Один из обнаруженных танков стоит на постаменте около кинотеатра в Новосокольниках.

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