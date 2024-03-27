Владимир Путин: Россия вышла на второе место в списке самых читающих стран мира

21:15, 27 марта 2024, ПАИ

Россия вышла на второе место в списке самых читающих стран мира, заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Современная российская публика, российские граждане начинают читать больше. По исследованию международных организаций, конечно, они делают это непредвзято, сегодня Россия по количеству времени, которое граждане страны тратят на чтение, занимает второе место в мире», – сказал глава государства на встрече с работниками культуры Тверской области.

Президент отметил, что на первом месте оказался Китай, а на третьем – Испания.

Ранее сообщалось, что за 2023 год в муниципальные и государственные библиотеки Псковской области поступило почти 5,5 тысячи книг.

Отмечалось также, что более 700 книг удалось собрать Псковскому областному отделению Российского детского фонда в рамках благотворительной акции «Подари ребёнку книгу».