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Общество

Стипендии студентам-целевикам на педагогических направлениях увеличат в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали предложение губернатора Михаила Ведерникова об увеличении размера выплат студентам, заключившим договор о целевом обучении по педагогическим профессиям. Новый размер стипендий будет закреплён в законе «Об образовании в Псковской области» – соответствующие изменения приняты сегодня, 28 марта, на сессии областного Собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Стипендии студентам-целевикам на педагогических направлениях увеличат в Псковской области. Фото: ПАИ

Обязательным условием получения губернаторской стипендии является трудоустройство выпускника по специальности по окончании обучения в государственную или муниципальную образовательную организацию, расположенную на территории Псковской области. Так, студенты-целевики профессиональных образовательных организаций могут рассчитывать на дополнительные 4 500 рублей в месяц, студенты вузов – на 7 500 рублей в месяц.

Повышенные выплаты будут начисляться с 1 марта 2024 года.

На реализацию принятого закона в текущем году потребуется около 6,4 млн рублей. Эти средства изыщут в областном бюджете.

Отметим, ранее губернатор Михаил Ведерников принял решение увеличить стипендии для студентов-целевиков, которые проходят обучение по программам среднего профессионального образования «Лечебное дело», «Сестринское дело» и «Акушерское дело».

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