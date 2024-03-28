Опубликовано видео следственных действий с подозреваемым в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки

16:59, 28 марта 2024, ПАИ

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области опубликовало видео следственных действий с участием обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в Порховском районе. Кроме того, на кадрах также запечатлено избрание молодому человеку меры пресечения.

Напомним, что, по версии следствия, 1 января этого года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый встретил на территории деревни Полоное Порховского района ранее знакомую ему 11-летнюю девочку. Он проследовал с ней к заброшенному зданию, где изнасиловал её и задушил. После этого мужчина скрыл следы преступления, а на следующий день покинул деревню.

Местного жителя заключили под стражу на срок до 26 мая 2024 года включительно.