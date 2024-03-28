Опубликовано видео следственных действий с подозреваемым в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки
Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области опубликовало видео следственных действий с участием обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в Порховском районе. Кроме того, на кадрах также запечатлено избрание молодому человеку меры пресечения.
Напомним, что, по версии следствия, 1 января этого года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый встретил на территории деревни Полоное Порховского района ранее знакомую ему 11-летнюю девочку. Он проследовал с ней к заброшенному зданию, где изнасиловал её и задушил. После этого мужчина скрыл следы преступления, а на следующий день покинул деревню.
Местного жителя заключили под стражу на срок до 26 мая 2024 года включительно.
О том, как шло расследование дела, можно прочитать по ссылке.
Опубликовано видео следственных действий с подозреваемым в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки
Обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в Псковской области заключили под стражу
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