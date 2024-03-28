Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Псковской области заключили под стражу

В Псковской области мужчине предъявили обвинение в убийстве и совершении преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки. Его заключили под стражу. Об этом ПАИ сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Фото с задержания подозреваемого. Фото: скриншот из видео СУ СК России по Псковской области

Следователь предъявил 24-летнему местному жителю обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «в», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием), пункта «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование малолетней). По ходатайству органов следствия суд избрал молодому человеку меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ход следствия находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

По версии следствия, 1 января 2024 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый встретил на территории деревни Полоное Порховского района ранее знакомую ему 11-летнюю девочку и проследовал с ней к заброшенному зданию, где изнасиловал её и задушил. После этого он скрыл следы преступления, и на следующий день мужчина покинул деревню.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведены осмотры мест происшествий, обыски, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы», – подчеркнули в СУ СК.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 мая 2024 года включительно.

О том, как шло расследование дела, можно прочитать по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 марта 2024

Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Псковской области заключили под стражу
28 марта 2024

Более 700 тысяч рублей отдали псковички мошенникам, пытаясь спасти своих родственников от уголовной ответственности
28 марта 2024

О новой мошеннической схеме со сдачей налоговой декларации предупредили россиян
28 марта 2024

Пятилетнего ребёнка сбили в Печорах
28 марта 2024

Миномётную мину времён ВОВ нашли в Псковском районе
28 марта 2024

Рост преступности в Псковской области произошёл за счёт IT-преступлений
28 марта 2024

Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области
28 марта 2024

157 нарушений в сфере миграции выявили псковские полицейские

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...