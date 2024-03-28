Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Псковской области заключили под стражу

16:04, 28 марта 2024, ПАИ

В Псковской области мужчине предъявили обвинение в убийстве и совершении преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки. Его заключили под стражу. Об этом ПАИ сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Следователь предъявил 24-летнему местному жителю обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «в», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием), пункта «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование малолетней). По ходатайству органов следствия суд избрал молодому человеку меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ход следствия находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

По версии следствия, 1 января 2024 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый встретил на территории деревни Полоное Порховского района ранее знакомую ему 11-летнюю девочку и проследовал с ней к заброшенному зданию, где изнасиловал её и задушил. После этого он скрыл следы преступления, и на следующий день мужчина покинул деревню.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведены осмотры мест происшествий, обыски, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы», – подчеркнули в СУ СК.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 мая 2024 года включительно.

О том, как шло расследование дела, можно прочитать по ссылке.