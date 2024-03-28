Неизвестные пишут псковичам в Telegram от имени Веры Кондратьевой
Неизвестные пишут псковичам в Telegram от имени Веры Кондратьевой, сообщила глава Пыталовского района в своём Telegram-канале.
«В течение сегодняшнего дня якобы от моего имени в Telegram шла рассылка сообщений непонятного содержания. Не поддавайтесь на провокации, не отвечайте на странные вопросы. Позвоните мне по известному вам номеру телефона. Благодарю всех, кто сегодня оперативно отреагировал на сообщения от «клона» моего аккаунта и лично позвонил мне. Будьте внимательны!» – написала Вера Кондратьева.
Ранее сообщалось, что почти 20 % псковичей ежедневно сталкиваются с телефонными мошенниками.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
28 марта 2024
Представители калининградских ТОС применят опыт и идеи псковских коллег для развития территорий