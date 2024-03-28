Неизвестные пишут псковичам в Telegram от имени Веры Кондратьевой

22:18, 28 марта 2024, ПАИ

Неизвестные пишут псковичам в Telegram от имени Веры Кондратьевой, сообщила глава Пыталовского района в своём Telegram-канале.

«В течение сегодняшнего дня якобы от моего имени в Telegram шла рассылка сообщений непонятного содержания. Не поддавайтесь на провокации, не отвечайте на странные вопросы. Позвоните мне по известному вам номеру телефона. Благодарю всех, кто сегодня оперативно отреагировал на сообщения от «клона» моего аккаунта и лично позвонил мне. Будьте внимательны!» – написала Вера Кондратьева.

Ранее сообщалось, что почти 20 % псковичей ежедневно сталкиваются с телефонными мошенниками.