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Общество

Ямочный ремонт начался в Печорах

Ямочный ремонт начался в Печорах, сообщает газета «Печорская правда».

  • Ямочный ремонт начался в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Ямочный ремонт начался в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Ямочный ремонт начался в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Ямочный ремонт начался в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»

«Погода позволила приступить к ямочному ремонту дорог струйно-инъекционным методом. В ближайшие дни планируем отремонтировать около 700 квадратных метров на улицах Свободы, Садовой, Ленина и Набережной», – привели в газете слова главы Печорского муниципального округа Валерия Зайцева.

Ранее сообщалось, что ямочный ремонт начался в Великих Луках.

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