Ямочный ремонт начался в Печорах

23:02, 28 марта 2024, ПАИ

Ямочный ремонт начался в Печорах, сообщает газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»







«Погода позволила приступить к ямочному ремонту дорог струйно-инъекционным методом. В ближайшие дни планируем отремонтировать около 700 квадратных метров на улицах Свободы, Садовой, Ленина и Набережной», – привели в газете слова главы Печорского муниципального округа Валерия Зайцева.

Ранее сообщалось, что ямочный ремонт начался в Великих Луках.