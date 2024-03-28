Ямочный ремонт начался в Печорах
Ямочный ремонт начался в Печорах, сообщает газета «Печорская правда».
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
«Погода позволила приступить к ямочному ремонту дорог струйно-инъекционным методом. В ближайшие дни планируем отремонтировать около 700 квадратных метров на улицах Свободы, Садовой, Ленина и Набережной», – привели в газете слова главы Печорского муниципального округа Валерия Зайцева.
Ранее сообщалось, что ямочный ремонт начался в Великих Луках.
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