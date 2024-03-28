Ямочный ремонт начался в Великих Луках

14:59, 28 марта 2024, ПАИ

Ямочный ремонт начался в Великих Луках, сообщили ПАИ в администрации города.

Работы выполняются с использованием горячего асфальта. Уже заделано 120 квадратных метров ям на дорогах, планируется заделать ещё 80 квадратных метров дорожных дефектов, отметили в администрации.

Кроме того, в апреле запланирован ремонт дорог и дворов, а также обновление дорожного покрытия методом среза верхнего слоя старого повреждённого асфальта с перекладкой нового на его место.