Ямочный ремонт начался в Великих Луках
Ямочный ремонт начался в Великих Луках, сообщили ПАИ в администрации города.
Работы выполняются с использованием горячего асфальта. Уже заделано 120 квадратных метров ям на дорогах, планируется заделать ещё 80 квадратных метров дорожных дефектов, отметили в администрации.
Кроме того, в апреле запланирован ремонт дорог и дворов, а также обновление дорожного покрытия методом среза верхнего слоя старого повреждённого асфальта с перекладкой нового на его место.
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